Göksenin Köksal: ‘2’de 2 yapacağız’

Taraftarların desteğine güvendiğini belirten Köksal, “İsveç ve Letonya’ya karşı en son iki tane maçımızı kaybettik. Sene başında da kendi seyircimiz önünde Letonya ile başlayarak 2’de 2 yapmıştık. Amerika’dan Cedi Osman ve Furkan da geldi. Şimdi daha kuvvetliyiz. Bu iki maçı kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Ben çok rahat 2’de 2 yapıp İstanbul’a döneceğimizi düşünüyorum. Seyircimiz zaten bizi yalnız bırakmayacak. O atmosferi, o coşkuyu hissettiğimiz takdirde de 2’de 2 yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

“GENÇ BİR KADROYUZ”

2 maçın da çok önemli olduğuna vurgu yapan 27 yaşındaki basketbolcu, “Genç bir kadroyuz. Avrupa Şampiyonası da burada, İstanbul’da oynandı. Enerjik, güzel bir takım var. Dediğim gibi bu iki maç çok önemli. Sağlıklı bir şekilde inşallah bu iki maçı geçeceğiz. Ardından 2’de 2 yapıp İstanbul’a döneceğiz” şeklinde konuşmasını tamamladı.