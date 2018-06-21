Giresunspor’a Fransız stoper

Spor Toto 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, savunmasını güçlendirdi. Çotanaklar, Fransız stoper William Sery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 2 takımlarından Quevilly’de top koşturan 30 yaşındaki Fransız stoper William Sery ile teknik direktör Metin Diyadin’in takibi ve talebi sonrası masaya oturuldu. Anlaşma sağlanan Sery, Giresunspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 21 Haziran 2018 Yılmaz Vural ile Eskişehirspor anlaşamadı! Teknik direktör arayışlarına devam eden Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaşamadı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme 18:45 | 21 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
OGP
1 İspanya
2 1 4
2 Portekiz
2 1 4
3 İran
2 1 3
4 Fas
2 0 0
OGP
1 Fransa
2 2 6
2 Danimarka
2 1 4
3 Avustralya
2 0 1
4 Peru
2 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Almanya
1 0 0
4 Güney Kore
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Japonya
1 1 3
2 Senegal
1 1 3
3 Polonya
1 0 0
4 Kolombiya
1 0 0
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