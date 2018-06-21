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Giresunspor’a Fransız stoper
Futbol

Giresunspor’a Fransız stoper

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Quevilly'de top koşturan 30 yaşındaki Fransız stoper William Sery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Haziran 2018 18:45

Spor Toto 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, savunmasını güçlendirdi. Çotanaklar, Fransız stoper William Sery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 2 takımlarından Quevilly’de top koşturan 30 yaşındaki Fransız stoper William Sery ile teknik direktör Metin Diyadin’in takibi ve talebi sonrası masaya oturuldu. Anlaşma sağlanan Sery, Giresunspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 21 Haziran 2018 Yılmaz Vural ile Eskişehirspor anlaşamadı! Teknik direktör arayışlarına devam eden Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaşamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:45 | 21 Haziran 2018
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