Gheorghe Popescu’dan Türkiye’ye EURO 2024 desteği ve Galatasaray yorumu

Romanya’nın efsane futbolcuları arasında yer alan ve Galatasaray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası şampiyonluğunda pay sahibi isimlerden Gheorghe Popescu, “Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı rahatlıkla düzenleyebilir.” dedi.

Popescu, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı, 2018 FIFA Dünya Kupası, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Ronaldo-Messi rekabeti ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Romanya Başbakanı Viorica Dancila’nın spor danışmanlığı görevini de yürüten Popescu, “2020 Avrupa Şampiyonası kapsamında Romanya’da 4 maç oynanacak. Konuyla ilgili büyük bir efor ve çalışma ortaya kondu. Bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Türkiye de 2024 için aday. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı rahatlıkla düzenleyebilir. Çünkü güzel statlar, oteller ve havaalanları var. 2020’de Romanya’daki maçlar yapıldıktan sonra isterseniz size destek verebilirim çünkü artık tecrübeli olacağım.” diye konuştu.

“TERİM FANTASTİK ŞEKİLDE TAKIMA DESTEK OLUYOR”

Popescu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini de açıklarken, “Diğer teknik adamlardan çok daha değerli. Fatih Terim, takıma fantastik şekilde destek oluyor.” dedi.

Fatih Terim’in büyük bir tecrübeye sahip olduğunun altını çizen rumen futbol adamı, “Terim, oyuncuların en iyi futbollarını ortaya çıkarabiliyor. En önemlisi de futbolcular onun için oynuyor. Bunun sevgiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, büyük bir kazançtır.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın şampiyonluğuna da değinen Popescu, şöyle devam etti:

“Şampiyon olduklarına göre demek ki iyi kadroları var. Galatasaray’ın bu yaz döneminde çok transfer yapacağını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa, Şampiyonlar Ligi’nde zorlanırlar. Galatasaray, sadece şampiyonluk için değil Şampiyonlar Ligi için yarışıyor. Duyduğum kadarıyla kulüpte fazla para yokmuş, nasıl transferler yapılır bilmiyorum. Kesin bir şey söyleyemem ama benim beklentilerim var.”

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FAVORİSİ MESSI

Gheorghe Popescu, Rusya’nın ev sahipliğinde organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda favori takımların kayıplarla başladığını ifade ederek, “Açıkçası ben sürprizleri seven biriyim, çünkü maçlar bu şekilde daha ilginç oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin, Brezilya ve Almanya gibi güçlü takımların 2. maçların ardından daha iyi performans sergileyeceğine dair inancını dile getiren Popescu, “Bu takımların çok önemli oyuncuları var. İnanıyorum ki ikinci maçların ardından takımlar daha büyük performans ortaya koyacaktır.” şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo-Lionel Messi rekabetiyle ilgili görüşleri sorulan Popescu, favorisinin Arjantinli futbolcu Messi olduğunu açıkladı.

Arjantin’in Dünya Kupası’na puan kaybıyla, Messi’nin de penaltı kaçırarak başladığını ifade eden Popescu, şunları kaydetti:

“Messi, gelecek maçlarda mutlaka gol atacaktır. Ronaldo, bir golcü. Gol atabilmesi için takıma ihtiyacı var ama Messi rahat bir şekilde tek başına maç kazanabilir. Benim açımdan Ronaldo, sahanın ortasından topu kaleye kadar götüremiyor. Ancak Messi, sıklıkla ve rahat bir şekilde bunu yapıyor.”

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