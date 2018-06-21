Galatasaray’da Milik bombası! Anlaşma tamam…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. beIN Sports, Galatasaray’ın Arkadiusz Milik’in kiralanması konusunda Napoli ile prensipte anlaştığını ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Galatasaray’ın, oyuncunun kiralama bedeli için Napoli’ye 2 milyon euro kiralama bedeli vereceği belirtildi.. Yapılan anlaşma kapsamında bir satın alma opsiyonu da olacağı, ancak rakamın henüz netleşmediği ifade edildi.

Polonyalı oyuncu ülkesiyle yer aldığı Dünya Kupası H grubunda oynadıkları Senegal maçına uğur getirmesi için konçlarını keserek çıkmıştı. Milik’in uğur hareketi tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

ALBAYRAK, “GÜNDEMİMİZDE YOK” DEDİ AMA…

Öte yandan A Spor, Abdurrahim Albayrak’ın “Milik gündemimizde yok” dediğini iddia etti. Albayrak’ın bu sözlerinin, haberlerin transferi etkilemesini önlemek adına söylemiş olabileceği bilgisi de paylaşıldı.

GALATASARAY’IN İSTEDİĞİ ARKADIUSZ MILIK KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Napoli’de 17 maçta 543 dakika süre alan Polonyalı golcü, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Polonya’da Rozwoj Katowice ile futbola başlayan ve sonrasında Gornik Zabrze’de oynadığı futbolla dikkatleri çeken Milik, 2013’te 2,6 milyon euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen’in yolunu tyuttu. Augsburg ve Ajax’ta kiralık olarak oynayan 1,86’lık forvet, 2015’te 2,8 milyon euro bedelle Ajax’a transfer oldu. Napoli, EURO2016’nın ardından yaz aylarında Milik’i Ajax’tan tam 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Polonya Milli Takımı’nda da 40 maça çıkan Milik, 12 kez ağları sarstı.