Galatasaray’da kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da gelecek sezonun kamp programı belli oldu.

28 Haziran Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, 1 Temmuz’da İsviçre’nin Zürih kentine gidecek. 12 Temmuz’da oynayacağı hazırlık maçıyla ilk etabı tamamlayacak olan Galatasaray, sonrasında İstanbul’a dönecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, İsviçre’de gerçekleştireceği ikinci kamp programının tarihleri ise daha sonra belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe`nin `Jack Wilshere` yarışı için flaş yorum Teknik direktör Unia Emery'nin Arsenal'de göreve gelmesiyle kulüpten gönderilmek istenen Jack Wilshere için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dedikoduları transfer gündemini meşgul ediyor. Ünlü bir bahis sitesinin yöneticisi ise bu transfer savaşında Fenerbahçe'yi favori olarak görüyor İlgili Haberi Oku