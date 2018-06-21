Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ‘Jack Wilshere’ yarışı için flaş yorum

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile yollarını ayırdığını açıklayan Jack Wilshere’ın bir sonraki durağının Fenerbahçe olabileceği iddia edildi.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer yarışına girdiği iddia edilirken ünlü bir bahis sitesinin yöneticisi Ian Marmion konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Wilshere’ın büyük olasılıkla Türkiye’yi tercih edebileceğini söyleyen Mormian, “Fenerbahçe transfer yarışında favori gözüküyor. Eğer Türkiye’ye gitmeyi tercih ederse 11/10 ihtimalle Fenerbahçe’nin önde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Arsenal altyapısında yetişen Wilshere, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendisinden beklenilen performansı sergileyemedi.

2016’da Bournemouth’a kiralanan Wilshere, geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 20 maçta 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

Orta sahada görev alabilen Wilshere, İngiltere Milli Takımı ile 34 maça çıktı.

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