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CANLI | Fransa Peru maçı (İşte 11’ler)
2018 Dünya Kupası Grup C

CANLI | Fransa Peru maçı (İşte 11’ler)

Dünya Kupası heyecanı C Grubu'nda Fransa Peru maçı ile devam ediyor. Pogba ve arkadaşları gruptan çıkmayı garantilemek için sahaya çıkarken Peru ise şansını son maça taşımak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

21 Haziran 2018 17:29

Dünya Kupası’nda C Grubu heyecanı Fransa ile Peru’yu bir araya getiren karşılaşma ile devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, üç puana uzanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Peru ise kazanarak üst tura çıkma şansını son maça bırakmanın peşinde. Grubun ilk maçında Fransa, Avustralya’yı 2-1 mağlup etmiş, Peru ise Danimarka karşısında penaltı kaçırdığı ve sayısız fırsattan yararlanamadığı karşılaşmayı 1-0’lık skorla kaybetmişti. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Stat: Ekaterinburg Arena

Saat: 18.00

Hakem: Mohammed Abdulla

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud

Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carillo, Cueva, Flores, Guerrero

MAÇ KADROSU

21 Haziran 2018 Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:29 | 21 Haziran 2018
2018 Dünya Kupası fransa Peru
GÜNÜN MAÇLARI
Arjantin
Bugün - 21:00
-
Hırvatistan
Danimarka
Bugün - 15:00
1
-
1
Avustralya
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
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Danimarka
Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya