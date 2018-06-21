CANLI | Fransa Peru maçı (İşte 11’ler)

Dünya Kupası’nda C Grubu heyecanı Fransa ile Peru’yu bir araya getiren karşılaşma ile devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, üç puana uzanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Peru ise kazanarak üst tura çıkma şansını son maça bırakmanın peşinde. Grubun ilk maçında Fransa, Avustralya’yı 2-1 mağlup etmiş, Peru ise Danimarka karşısında penaltı kaçırdığı ve sayısız fırsattan yararlanamadığı karşılaşmayı 1-0’lık skorla kaybetmişti. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Stat: Ekaterinburg Arena

Saat: 18.00

Hakem: Mohammed Abdulla

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud

Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carillo, Cueva, Flores, Guerrero

MAÇ KADROSU

Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı... İlgili Haberi Oku