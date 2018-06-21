FIFA ile Fas arasında Nordin Amrabat krizi!

SKOR DIŞ HABER Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda B Grubu ikinci maçında Portekiz’e 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Fas, büyük hayal kırıklığı yaşadı. İlk maçta da İran’a aynı skorla yenilen Fas, atak futbol oynamasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. İki maçı da kaybeden Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi kadar, Nordin Amrabat’ın Portekiz maçında oynaması da gündeme oturdu. İran maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle maçı tamamlayamayan Nordin Amrabat’ın Portekiz maçında sahaya çıkması, FIFA ile Fas arasında krize neden oldu. FIFA, Fas Futbol Federasyonu’nu, Nordin Amrabat’ı oynattığı gerekçesiyle topa tuttu.

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Galatasaray’ın eski yıldızı Nordin Amrabat’ın, ciddi bir sakatlık yaşadığı İran maçından sadece beş gün sonra ilk 11’de sahaya çıkmasını sert bir şekilde eleştiren FIFA, Fas Futbol Federasyonu’nu futbolcunun sağlığını tehlikeye atmakla suçladı. Fas Futbol Federasyonu’nun, FIFA tarafından koyulan “Ciddi kafa sakatlığı yaşayan futbolcular altı günden önce sahaya çıkamaz” kuralını çiğnediğinin altı çizildi. FIFA, konu hakkında Fas Futbol Federasyonu’na bir yazı göndererek, Nordin Amrabat’ın oynatılması ile ilgili savunma istedi.

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FIFA sözcüsü de Nordin Amrabat’ın geçirdiği sakatlıktan sadece beş gün sonra sahaya çıkmasını şu sözlerle eleştirdi:

“FIFA, bu tür sakatlıkları çok ciddiye alıyor. Futbol federasyonları futbolcu sağlığı konusunda daha dikkatli olmalı… 2018 Dünya Kupası’nda mücadele eden tüm takımların doktorları, turnuva öncesi futbolcu sağlığı hakkında bilgilendirildi. Futbolcunun hayatını ya da futbol kariyerini riske edecek durumlar konusunda uyarıldılar. Nordin Amrabat’ın Portekiz maçında oynaması da futbolcu sağlığını ciddi tehlikeye atan bir durum… Bu konuda Fas Futbol Federasyonu’ndan savunma istedik. Umarım takımlar futbolcu sağlığı konusunda bundan sonra daha dikkatli olurlar. Hiçbir başarı, bir futbolcunun sağlığında önemli değildir.”