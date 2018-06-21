Fenerbahçe’nin Brezilyalısı Josef de Souza’dan geleceğine dair flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden takımda kalmak istediğini açıkladı. Geçen sezon 41 resmi maçta 4 gol bir de asist kaydeden Josef, son dönemlerde çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayan Souza şu ifadeleri kullandı: “Ben ve temsilcim Carlos Leite ile ilgili medyada çıkan Premier Lig kulüpleri ile bağlantılı son haberlerden dolayı bu haberlerin yalan olduğunu ve hiçbir İngiliz kulübü ile görüşmemiz olmadığını belirtmek istiyoruz, Fenerbahçe ile bir sene de tamamlamak istediğim bir sözleşmem var ve bu sene şampiyon olabiliriz.” Galatasaray ve Fenerbahçe`nin `Jack Wilshere` yarışı için flaş yorum Teknik direktör Unia Emery'nin Arsenal'de göreve gelmesiyle kulüpten gönderilmek istenen Jack Wilshere için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dedikoduları transfer gündemini meşgul ediyor. Ünlü bir bahis sitesinin yöneticisi ise bu transfer savaşında Fenerbahçe'yi favori olarak görüyor İlgili Haberi Oku