Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de Cocu her an açıklanabilir!

Fenerbahçe’de Ali Koç’un sportif direktör koltuğunu Comolli’ye teslim etmesinin ardından teknik direktör ve transfer çalışmaları hız kazandı. Öncelikle teknik direktör sorunun çözmek isteyen Fenerbahçe’de Buvac ve Cocu ismi ön plana çıkıyordu. Teknik direktör yanı sıra futbolcu transferi için de mesai harcayan Fenerbahçe’de Arsenal’dan ayrılacağı konuşulan Jack Wilsher ismi gündeme geldi. İşte, Fenerbahçe transfer haberleri ve son dakika transfer dedikodular…

FENERBAHÇE COCU İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Fenerbahçe’de Philip Cocu için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler anlaşmaya vardıkları Hollandalı teknik adamın kulübü PSV Eindhoven ile nezaketen ayrılmasını bekliyor.

PSV kulübünün kısa süre içerisinde bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığı ve bu toplantıda Cocu’nun ayrılık isteğini resmen kamuoyuna duyuracakları öğrenildi.

İki kulüp arasında iyi ilişkiler çerçevesinde bu transferin gerçekleştirilmesi için beklendiği ve Philip Cocu’nun PSV’den ayrılışının ardından Fenerbahçe tarafından açıklanacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE JACK WİLSHERE YARIŞINDA ÖNE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile yollarını ayırdığını açıklayan Jack Wilshere’ın bir sonraki durağının Fenerbahçe olabileceği iddia edildi.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer yarışına girdiği iddia edilirken ünlü bir bahis sitesinin yöneticisi Ian Marmion konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Wilshere’ın büyük olasılıkla Türkiye’yi tercih edebileceğini söyleyen Mormian, “Fenerbahçe transfer yarışında favori gözüküyor. Eğer Türkiye’ye gitmeyi tercih ederse 11/10 ihtimalle Fenerbahçe’nin önde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.