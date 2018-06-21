Farkındalık Festivali Ilgaz Dağları’nda

Festivalde Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 çok özel çalışma var. Ayrıca Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme seansları ile bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor. İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar ve dans gösterileri de programda yer almakta.

Sekiz farklı çalışmanın yapılacağı, “Değişimin Akışında Ol” temalı Farkındalık Festivali doğanın muazzam iyileştirici gücüyle birleşecek ve sizi her an değişmekte olan yaşam dinamiklerine etkili yanıtlar verebilen yeni bir insana dönüştürecek. Değişim hayallerinizi gerçekleştirmek, yaşama yepyeni gözlerle bakmak için kaçırmayın!

Festival, Türkiye'nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum, Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenleniyor. Muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde yapılacak organizasyonda, hem konforlu bir tatil yapabilir hem de değişimin tadını çıkarabilirsiniz.

Festival programı:

14 Temmuz Cumartesi

11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Korkuyu Aşma Sanatı

15.30 – Stres Yönetimi

17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterileri

20.00 – İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

15 Temmuz Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi