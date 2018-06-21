Farkındalık Festivali Ilgaz Dağları’nda
Hayatında değişimi hedefleyenler için hazırlanan Uluslararası Farkındalık Festivali, 14-15 temmuz hafta sonunda, zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları’nda yapılacak.
Festivalde Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 çok özel çalışma var. Ayrıca Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme seansları ile bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor. İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar ve dans gösterileri de programda yer almakta.
Sekiz farklı çalışmanın yapılacağı, “Değişimin Akışında Ol” temalı Farkındalık Festivali doğanın muazzam iyileştirici gücüyle birleşecek ve sizi her an değişmekte olan yaşam dinamiklerine etkili yanıtlar verebilen yeni bir insana dönüştürecek. Değişim hayallerinizi gerçekleştirmek, yaşama yepyeni gözlerle bakmak için kaçırmayın!
Festival, Türkiye'nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum, Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenleniyor. Muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde yapılacak organizasyonda, hem konforlu bir tatil yapabilir hem de değişimin tadını çıkarabilirsiniz.
Festival programı:
14 Temmuz Cumartesi
11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Kahvaltı
14.30 – Korkuyu Aşma Sanatı
15.30 – Stres Yönetimi
17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterileri
20.00 – İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
15 Temmuz Pazar
08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi