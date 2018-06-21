Emre Can Juventus’ta! Resmen duyurdular…

Juventus, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can ile anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu İtalya’ya gitti. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Emre Can’ın Juventus ile anlaştığı geçtiğimiz haftalarda basında yer almıştı.

Torino devi, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Emre Can’a ‘hoşgeldin’ mesajı yayınladı. Torino Havaalanı’na inen Emre’nin bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2014 yazında Leverkusen’den Liverpool’a 12 milyon Euro’ya transfer olmuştu.