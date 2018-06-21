SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 24 Haziran'dan sonra Meclis'in yetkileri
Emre Can Juventus’ta! Resmen duyurdular…
Futbol

Emre Can Juventus’ta! Resmen duyurdular…

İtalyan devi Juventus, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Emre Can'ı Torino'ya getirdi. Yıldız oyuncunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

21 Haziran 2018 11:52

Juventus, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can ile anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu İtalya’ya gitti. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Emre Can’ın Juventus ile anlaştığı geçtiğimiz haftalarda basında yer almıştı.

Torino devi, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Emre Can’a ‘hoşgeldin’ mesajı yayınladı. Torino Havaalanı’na inen Emre’nin bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2014 yazında Leverkusen’den Liverpool’a 12 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

 

Son güncelleme 11:55 | 21 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Arjantin
Bugün - 21:00
-
Hırvatistan
Danimarka
Bugün - 15:00
-
Avustralya
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Danimarka
Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya