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Dünya Kupası’nda kadın muhabire canlı yayında taciz

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda görev yapan bir kadın muhabir, canlı yayın sırasında tacize uğradı. Kolombiyalı muhabir Julieth González Therán, olay sonrasında yaptığı açıklamada kadın gazeteciler için saygı çağrısı yaptı.

21 Haziran 2018 16:26

Alman televizyon kanalı Deutsche Welle’nin İspanyolca versiyonu için Dünya Kupası’nda muhabirlik yapan Julieth González Therán canlı yayında tacize uğradı.

Rusya’nın Saransk kentinde bir taraftar, Theran turnuvayla ilgili gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada yanına gelerek genç gazetecinin göğsünü sıktı ve yanağından öptü.

Olay sırasında soğukkanlılığını koruyan ve haberini tamamlayan Kolombiyalı gazeteci, sonrasında Instagram hesabından olayın videosunu paylaşarak, “Bu muameleyi hak etmiyoruz. Eşit şekilde değerli ve profesyoneliz. Futbol sevincini paylaşıyorum ama yakınlıkla taciz arasındaki limitleri tanımlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalıştığı Deutsche Welle kanalına yaşadığı olayı anlatan Theran, “Yayına hazırlanmak için 2 saat boyunca aynı yerdeydim ve hiçbir müdahale olmadı. Canlı yayına girdiğimizde, bu taraftar durumdan faydalandı. Fakat yayından sonra baktığımda gitmişti.” şeklinde konuştu.

14 Mayıs 2018 Kadın muhabire canlı yayında çirkin taciz! Meksika'da taraftarların arasında anons çekmeye çalışan kadın muhabir Maria Fernanda Mora, canlı yayında çirkin bir tacize maruz kaldı. Taraftarların tacizine dayanamayan Maria Fernanda Mora, kendisini mikrofonu ile savundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:51 | 21 Haziran 2018
dünya kupası kolombiya taciz
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