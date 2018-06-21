‘Dünya Kupası’nda İsrail bayrağına saldırı’ haberinde gerçek ortaya çıktı

SKOR DIŞ HABERLER / Dünya Kupası B Grubu’nda oynanan Portekiz-Fas mücadelesinde tribünde İsrailli taraftarlara saldırıldığı iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde Fas taraftarlarının, maçı izlemek için stada gelen İsrailli taraftarlara saldırdığı ve İsrail bayrağını yakmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan olayın içindeki Alex Brener isimli bir İsrail taraftarı, “İnsanların video nedeniyle haberlerde gördüğü iddialar yalan. Fas taraftarları maç boyunca bize ve bayrağımıza saygı gösterdiler” ifadelerini kullandı.

İsrail’de itfaiyeci olduğu öğrenilen Brener, “Moskova sokaklarında bayrağımızla ve formalarımızla dolaşıyoruz ve herkes bizimle fotoğraf çektiriyor. Videoda takım kaptanlarının formasını almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bizim bayrağımızı almaya çalışmadılar. Bu doğru değil” dedi.

Suudi Arabistan’ın gazetesi “Al Watan”da yer alan haberde, Portekizli bir kadının bayrağı alarak Faslı taraftarlardan uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Alman efsane Dietmar Hamann`dan Mesut Özil`e destek İlgili Haberi Oku