Dünya Kupası maç özeti! Fransa Peru, Arjantin Hırvatistan özeti izle!

Dünya Kupası bugün grup aşamasında ikinci maçlarını oynayan ekiplerin mücadelesine sahne oldu. Dünya Kupası C grubu ve D grubu maçlarının oynanırken futbol severler Danimarka Avustralya, Fransa Peru ve Arjantin Hırvatistan mücadelelerini izleme şansını elde etti. Günün en merak edilen karşılaşması olan Peru Fransa maçında mavi beyazlılar Mbappe ile 3 puana ulaşırken, Danimarka Avustralya maçında Danimarka 1-0 öne geçmesine rağmen Avustralya VAR sistemi sayesinde eriştiği penaltı ile durumu eşitleyeren 1 puana razı oldu ve maçı 1-1 sona erdirdi. İzlanda maçında hayal kırıklılığı yaşayan Messi’li Arjantin ise Hırvatistan karşısına çıktı. Dünya Kupası’nda günün maçlarını izleyemeyen futbol severler için, Danimarka Avustralya, Fransa Peru ve Arjantin Hırvatistan özetini ve Dünya maçların önemli anlarını haberimizde bulabilirsiniz…

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETİLERİ

FRANSA MBAPPE İLE GÜLDÜ

Dünya Kupası C Grubu'nda Fransa ile Peru bir araya geldi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı adını bir üst tura yazdırdı. Peru ise bu sonuçla Dünya Kupası'na veda etti.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada kaydeden Kylian Mbappe, David Trezeguet'nin rekorunu kırdı ve 20 Aralık 1998 doğumlu Mbappe bu golle, büyük turnuvalarda Fransa formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

VAR SAYESİNDE AVUSTRALYA PENALTI KAZANDI

Dünya Kupası C Grubu'nda Danimarka ile Avustralya karşı karşıya geldi. Danimarka'nın hemen maçın başında öne geçtiği karşılaşmada Avustralya, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile kazandığı penaltıda Jedinak ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Danimarka'ya oranla daha net pozisyonlar bulan Avustralya, efsane kaleci Peter Schmeichel'ın oğlu Kasper Schmeichel'ı geçemedi. Özellikle son dakikalarda Danimarka kalesini abluka altına alan Avustralya, üst üste yakaladığı fırsatlarda Kasper Schmeichel'ın kurtarışlarına takıldı.