Dünya Kupası evi ziyarete açıldı

Dünya Kupası Evi, gerçekleştirilen Açılış Partisi ile birlikte futbol tutkusundan ilham alarak futbol ekosisteminin içinde ya da dışında yaratıcı içerik üreten kişileri ağırlamaya başladı. Efsane futbolcu Ahmet Dursun da Açılış Partisi'nin önemli konukları arasındaydı. Dünya Kupası'ndaki tüm maçların canlı yayınlandığı Creator Collective, turnuva sonuna kadar açık olacak ve adidas'ın oluşturduğu kampanyaya katılan herkes, Creator Collective deneyimini yaşama fırsatı bulacak.

21 gün boyunca maç izleme, PlayStation zone, stüdyolar ve sürprizlerle Dünya Kupası enerjisi, Creator Collective'de yaşanacak. adidas, FIFA Dünya Kupası için Bomontiada'da oluşturduğu Creator Collective – Dünya Kupası Evi'nin Açılış Partisi'nde spor dünyasından ünlü isimleri ağırladı.

Creator Collective'de Dünya Kupası maçlarını canlı izleyen konuklar, aynı zamanda adidas Dünya Kupası Mini Sergisi'ni ziyaret edip Playstation noktalarında da keyifli zaman geçirdiler.

Creator Collective'in çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade eden konuklar, turnuva sonuna kadar ziyaretlerini sürdüreceklerini de belirttiler. Efsane futbolcu Ahmet Dursun da etkinlik boyunca katılımcılar ile birlikte vakit geçirip mini bir futbol gösterisi gerçekleştirdi.

Creator Collective'i ziyaret etmek için bir adidas Futbol ürünü almak yeterli olacak

Yaratıcı içerik üreten kişilerin de katılacağı Creator Collective – Dünya Kupası Evi'ne İstanbul'daki 24 adidas mağazası, shop.adidas.com.tr, Boyner mağazaları veya boyner.com.tr üzerinden en az bir adidas Futbol ürünü alan futbolseverler katılabilecek.

Yaptıkları alışverişin ardından kendilerine verilecek kodu https://shop.adidas.com.tr/dunya-kupasi-creator-collective adresine girecek olan futbolseverler, diledikleri gün için rezervasyon oluşturabilecekler. Alınacak her kod, iki kişilik davetiye olarak kullanılabilecek.

Her futbolseverin birden fazla kez katılabileceği kampanya için günlük rezervasyon sınırı ise 100 kişi olacak.

adidas Creator Collective – Dünya Kupası Evi partnerlerinden Tribündergi ve Socrates Dergi de gerçekleştirecekleri futbol sohbetleri ve etkinlikler ile Creator Collective'deki futbol deneyimini daha da eğlenceli hale getirecekler.

adidas Futbol, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak FIFA Dünya Kupası'nın futbol coşkusunun yaşanacağı Creator Collective'e tüm futbolseverleri bekliyor.