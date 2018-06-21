CANLI YAYIN: Fransa Peru maçı canlı izle! Dünya Kupası maçı hangi kanalda?
Dünya Kupası'nın en büyük favorileri arasında gösterilen Fransa, ikinci maçında Peru karşısına çıkıyor. İlk maçında Avustralya'yı 2-1 yenmeyi başaran Fransa, Peru'yu da devirerek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj sağlamak istiyor. Peru ise güçlü rakibi karşısında puan alarak gruptan çıkma umutlarını son maça taşıma peşinde. Fransa Peru maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde karşılaşmanın detaylarının yanı sıra TRT 1 canlı yayın bağlantısı da bulunuyor.
Dünya Kupası’nda heyecan Fransa Peru maçı ile devam ediyor. Peru karşısında da 3 alarak gruptan çıkmayı garantilemek isteyen Fransa, ilk maçında Avustralya karşısında zorlansa da 3 puanı almayı başarmıştı. Peru ise Fransa karşısında ilk maçta Danimarka’ya kaybettiği puanları telafi ederek gruptan çıkma umutlarını son maça taşımak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Fransa-Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve Fransa Peru maçı canlı yayın bağlantısını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
FRANSA PERU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Fransa ile Peru karşılaşacak. 21 Haziran Perşembe günü TSİ 18.00’de Yekaterinburg Arena’da oynanacak maç TRT 1’den canlı izlenebilecek.