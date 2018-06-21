CANLI YAYIN: Fransa Peru maçı canlı izle! Dünya Kupası maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası’nda heyecan Fransa Peru maçı ile devam ediyor. Peru karşısında da 3 alarak gruptan çıkmayı garantilemek isteyen Fransa, ilk maçında Avustralya karşısında zorlansa da 3 puanı almayı başarmıştı. Peru ise Fransa karşısında ilk maçta Danimarka’ya kaybettiği puanları telafi ederek gruptan çıkma umutlarını son maça taşımak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Fransa-Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve Fransa Peru maçı canlı yayın bağlantısını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

FRANSA PERU CANLI İZLE

FRANSA PERU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Fransa ile Peru karşılaşacak. 21 Haziran Perşembe günü TSİ 18.00’de Yekaterinburg Arena’da oynanacak maç TRT 1’den canlı izlenebilecek.