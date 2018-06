CANLI YAYIN: Danimarka Avustralya maçı canlı izle! Dünya Kupası maçı…

Dünya Kupası C grubunda ilk 2’ye girme çabasını devam ettiren Danimarka Avustralya bugün sahaya çıkıyor. T Daha önce aralarında 3 hazırlık maçı oynayan iki ülke, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Danimarka Avustralya maçı canlı izle’ aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden TRT 1 canlı yayın izleme linkine ve Danimarka Avustralya canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

DANİMARKA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Samara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Hvis I har brug for at komme i kontakt med os… Så vent lige til 15.45, ok? #ForDanmark pic.twitter.com/3Few9RzjRw

— Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) 21 Haziran 2018