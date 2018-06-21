CANLI YAYIN: Danimarka Avustralya maçı canlı izle! Dünya Kupası maçı…
Dünya Kupası'nda heyecan Danimarka Avustralya maçı ile devam ediyor. C grubunda ikinci maçına çıkan Danimarka ve Avustralya maçında iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Danimarka Avustralya maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için, TRT 1 canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte zorlu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler için Danimarka Avustralya canlı yayın linki ve mücadelenin detayları...
Dünya Kupası C grubunda ilk 2’ye girme çabasını devam ettiren Danimarka Avustralya bugün sahaya çıkıyor. T Daha önce aralarında 3 hazırlık maçı oynayan iki ülke, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Danimarka Avustralya maçı canlı izle’ aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden TRT 1 canlı yayın izleme linkine ve Danimarka Avustralya canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
DANİMARKA AVUSTRALYA CANLI İZLE
DANİMARKA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Samara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Hvis I har brug for at komme i kontakt med os… Så vent lige til 15.45, ok? #ForDanmark pic.twitter.com/3Few9RzjRw
— Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) 21 Haziran 2018
REKABETTE DANİMARKA ÜSTÜN
Danimarka ile Avustralya arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Avrupa ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, rakibine karşı 1 yenilgi yaşadı.
Danimarka bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.