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Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi
2018 Dünya Kupası Grup C

Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı...

21 Haziran 2018 14:06

Dünya Kupası’nda yedinci güne girilirken bugün oynanacak maçları ‘Skor’ editörlerinden Tonguç Orözü ve Tarık Eryiğit değerlendirdi

Bugün saat 15:00’te Danimarka ve Avustralya karşı karşıya gelirken 18:00’de Fransa-Peru ve 21:00’da Arjantin-Hırvatistan mücadelesi oynanacak.

C Grubu’ndaki ilk maçlarda Fransa, Avustralya’yı 2-1 yenerken Peru, Danimarka’ya 1-0 mağlup oldu.

D Grubu’nun favorisi Arjantin ise İzlanda ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından Hırvatistan karşısında galibiyet arayacak.

Son güncelleme 15:10 | 21 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Arjantin
Bugün - 21:00
-
Hırvatistan
Danimarka
Bugün - 15:00
1
-
0
Avustralya
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
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Danimarka
Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya