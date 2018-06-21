Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi
Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı...
21 Haziran 2018 14:06
Dünya Kupası’nda yedinci güne girilirken bugün oynanacak maçları ‘Skor’ editörlerinden Tonguç Orözü ve Tarık Eryiğit değerlendirdi
Bugün saat 15:00’te Danimarka ve Avustralya karşı karşıya gelirken 18:00’de Fransa-Peru ve 21:00’da Arjantin-Hırvatistan mücadelesi oynanacak.
C Grubu’ndaki ilk maçlarda Fransa, Avustralya’yı 2-1 yenerken Peru, Danimarka’ya 1-0 mağlup oldu.
D Grubu’nun favorisi Arjantin ise İzlanda ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından Hırvatistan karşısında galibiyet arayacak.
Son güncelleme 15:10 | 21 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
OGP
1 İspanya
2 1 4
2 Portekiz
2 1 4
3 İran
2 1 3
4 Fas
2 0 0
OGP
1 Danimarka
2 2 6
2 Fransa
1 1 3
3 Peru
1 0 0
4 Avustralya
2 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Almanya
1 0 0
4 Güney Kore
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Japonya
1 1 3
2 Senegal
1 1 3
3 Polonya
1 0 0
4 Kolombiya
1 0 0
İDDAA
Danimarka
Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya