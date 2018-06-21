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CANLI | Danimarka Avustralya 1-0
2018 Dünya Kupası Grup C

CANLI | Danimarka Avustralya 1-0

2018 Dünya Kupası heyecanı C Grubu'nda Danimarka Avustrayla maçı ile devam ediyor. Danimarka Avustralya maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Danimarka, maçın hemen başında Eriksen'in harika golü ile 1-0 öne geçti.

21 Haziran 2018 14:43

Dünya Kupası C grubunda bugün birbirinden önemli mücadeleler yaşanacak… Turnuvanın favorilerinden Fransa’nın grubunda ilk karşılaşma Danimarka ile Avustralya arasında Samara Arena Stadı’nda oynanıyor.

Fransa karşısında bitime 10 dakika kala Aziz Behich’in kendi kalesine attığı golle yıkılan Avustralya ilk puanını arıyor. Grubun en zayıf halkası olarak görülen Peru’yu 1-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koyan Danimarka ise kazanarak son 16 turunu garantilemek istiyor.

 

İŞTE İLK 11’LER: 

DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger, Delaney, Schöne, Eriksen, Yurary, Sisto, Jorgensen

AVUSTRALYA: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic, Kruse, Nabbout

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

 

MAÇ KADROSU

Son güncelleme 15:26 | 21 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Arjantin
Bugün - 21:00
-
Hırvatistan
Danimarka
Bugün - 15:00
1
-
0
Avustralya
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
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Danimarka
Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya