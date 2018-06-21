CANLI | Danimarka Avustralya 1-0

Dünya Kupası C grubunda bugün birbirinden önemli mücadeleler yaşanacak… Turnuvanın favorilerinden Fransa’nın grubunda ilk karşılaşma Danimarka ile Avustralya arasında Samara Arena Stadı’nda oynanıyor.

Fransa karşısında bitime 10 dakika kala Aziz Behich’in kendi kalesine attığı golle yıkılan Avustralya ilk puanını arıyor. Grubun en zayıf halkası olarak görülen Peru’yu 1-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koyan Danimarka ise kazanarak son 16 turunu garantilemek istiyor.

İŞTE İLK 11’LER:

DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger, Delaney, Schöne, Eriksen, Yurary, Sisto, Jorgensen

AVUSTRALYA: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic, Kruse, Nabbout

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