Beşiktaş’ta İlhan Mansız bombası!

Beşiktaş’ta taşlar yerine oturmaya başlıyor… Siyah-Beyazlı yöneticiler özellikle yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yükünü hafifletmek için yardımcılarını güçlü isimlerden oluşturmak istiyorlar. Habertürk’ün haberine göre bu konuyla da bizzat başkan Fikret Orman ilgileniyor.

Başkan Orman'ın öncelikli hedefi, uzun yıllar Real Madrid'de forma giydikten sonra Siyah-Beyazlı takımda da top koşturan Guti. Fikret Orman, Guti ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensip anlamasına varınca önemli bir mesafe kaydedilmiş oldu. Ancak Orman bununla da yetinmeyip yine Beşiktaş'ı iyi tanıyan bir ismi daha teknik kadroya katmaya hazırlanıyor.

TAKIMIN AĞABEYİ DE OLACAK

Başkan Fikret Orman'ın, oynadığı dönem de taraftarın çok sevdiği İlhan Mansız'ı da Guti ile beraber göreve getireceği öğrenildi. Guti'yi Güneş'in ilk yardımcısı yapmak isteyen Başkan Orman'ın Mansız'ı da hem takımım ağabeyi konumuna getireceği hem de son aşamaya kalan transferleri izlemesi için görevlendireceği belirtildi.

Dünya Kupası`na Pepe damgası! Büyük tepki çekti Dünya Kupası'nda Portekiz ile birlikte B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Fas maçında yaptığı hareketle sosyal medyaya damga vurdu. İlgili Haberi Oku