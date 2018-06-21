Arjantin Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası günün son maçında Arjantin Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Arjantin, Hırvatistan karşısında bu maçı kazanıp önemli bir avantajı elde etmek istiyor. İlk maçında Nijerya'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan ise beklentilerin altında kalan Arjantin’i de yenerek puanını 6’ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Arjantin Hırvatistan maçı TRT1 canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

ARJANTİN HIRVATİSTAN CANLI İZLE

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. 21 Haziran Perşembe günü TSİ 21.00’de Nijniy Novgorod Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı TRT 1 canlı yayınlayacak.

ARJANTİN KÖTÜ BAŞLADI

Messi önderliğindeki Arjantin, İzlanda karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Messi’nin penaltı kaçırması ile galibiyeti de kaçıran takım pozisyon üretmek konusunda da zorlandı. Büyük hedefleri olan ve şampiyonluğun favorileri arasında yer alan Tangocular bu maçı kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.