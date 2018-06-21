CANLI | Arjantin Hırvatistan: 0-0 (İlk yarı sona erdi)
Dünya Kupası'nda D Grubu'nun kritik karşılaşmasında Arjantin ile Hırvatistan bir araya geliyor. İlk maçta İzlanda karşısında 1 puana razı olan Arjantin ile galibiyet halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek olan Hırvatistan'ı buluşturan dev maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı sona erdi.
Dünya Kupası’nda büyük heyecan D Grubu’nda Arjantin ile Hırvatistan’ı bir araya getiren karşılaşma ile devam ediyor. Lionel Messi’nin penaltı kaçırdığı ilk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, gruptan çıkma şansını sürdürmek için mutlak galibiyet istiyor. Nijerya’yı 2-0 yenen grup lideri Hırvatistan ise kazanarak adını son 16 ülke arasına yazdırmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Stat: Nizhny Novgorod
Saat: 21.00
Hakem: Ravshan Irmatov
Yayın: TRT 1
Arjantin: Caballero, Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Perez, Meza, Messi, Acuna, Agüero
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic
21 Haziran 2018 Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı... İlgili Haberi Oku