CANLI | Arjantin Hırvatistan: 0-0 (İlk yarı sona erdi)

Dünya Kupası’nda büyük heyecan D Grubu’nda Arjantin ile Hırvatistan’ı bir araya getiren karşılaşma ile devam ediyor. Lionel Messi’nin penaltı kaçırdığı ilk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, gruptan çıkma şansını sürdürmek için mutlak galibiyet istiyor. Nijerya’yı 2-0 yenen grup lideri Hırvatistan ise kazanarak adını son 16 ülke arasına yazdırmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Stat: Nizhny Novgorod

Saat: 21.00

Hakem: Ravshan Irmatov

Yayın: TRT 1

Arjantin: Caballero, Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Perez, Meza, Messi, Acuna, Agüero

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic

MAÇ KADROSU

Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı... İlgili Haberi Oku