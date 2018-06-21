21 Haziran transfer haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray son dakika transfer haberi

Fenerbahçe’de Hollandalı teknik adamın kulübü PSV Eindhoven’a vedasının ardından Cocu isminin açıklanması bekleniyor. Cocu ile birlikte futbolcu transferi için de arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe’de Jack Wilshere gündeme geldi. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Beşiktaş futbolcu transferinden önce Şenol Güneş’e yardımcı bir isim arıyor. Kara kartallarda İlhan Mansız ismi en üstte çıktı. İşte 21 Haziran, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika transfer dedikodular…

FENERBAHÇE JACK WİLSHERE YARIŞINDA ÖNE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile yollarını ayırdığını açıklayan Jack Wilshere'ın bir sonraki durağının Fenerbahçe olabileceği iddia edildi.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği iddia edilirken ünlü bir bahis sitesinin yöneticisi Ian Marmion konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Wilshere'ın büyük olasılıkla Türkiye'yi tercih edebileceğini söyleyen Mormian, “Fenerbahçe transfer yarışında favori gözüküyor. Eğer Türkiye'ye gitmeyi tercih ederse 11/10 ihtimalle Fenerbahçe'nin önde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

GALATASARAY’IN İLK TRANSFER BOMBASI MİLİK!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere. Galatasaray Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda kulübü Napoli ile prensipte anlaştı. Sarı Kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ’TA İLHAN MANSIZ SESLERİ

Siyah-Beyazlı yöneticiler özellikle yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş’in yükünü hafifletmek için yardımcılarını güçlü isimlerden oluşturmak istiyorlar. Habertürk'ün haberine göre bu konuyla da bizzat başkan Fikret Orman ilgileniyor.

Başkan Orman’ın öncelikli hedefi, uzun yıllar Real Madrid’de forma giydikten sonra Siyah-Beyazlı takımda da top koşturan Guti. Fikret Orman, Guti ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensip anlamasına varınca önemli bir mesafe kaydedilmiş oldu. Ancak Orman bununla da yetinmeyip yine Beşiktaş’ı iyi tanıyan bir ismi daha teknik kadroya katmaya hazırlanıyor.

DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Trabzonspor'un gündemine son olarak Spor Toto Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği'nin kalecisi Hopf'un girdiği öğrenildi. (Kaynak: Fanatik)

Göztepe'de menacerlerin önerisiyle gündeme gelen Luis Nani'nin yapılan görüşmede “1.5 milyon Euro yıllık ücret, artı bonuslar isterim” dediği öğrenildi. İzmir ekibinin şimdilik bütçesini aştığı için bir süre bekleme kararı aldığı öğrenildi. (Kaynak: Fanatik)

Fenerbahçe’de Comolli çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Comolli Arsenal’de gözden çıkarılan David Ospina’yı bitirecek. (Kaynak: Fanatik)