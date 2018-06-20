Volkan Babacan eşi Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kaç yaşında?

Evliliğe ilk adımı atan İstanbul Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ve A Haber spikeri Hilal Özdemir 20 Haziran akşamı Çırağan Saray’ında aile arasında gerçekleşen bir düğünle dünya evine girdi. Düğüne özel anların sosyal medyada paylaşıldığı çifte tebrik mesajları yağdı. Peki, Başakşehir’in başarılı kalecisi Volkan Babacan’ın eşi Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kaç yaşında?

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

23.11.1989 doğumlu olan Hilal Özdemir Atv kanalında yaz sezonunda Haber Bülteni sunmakta ve spiker olarak iş hayatına devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezun olan Hilal Özdemir Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde Medya üzerine master yapmıştır. Üniversite eğitimi öncesinde ise Eyüboğlu Koleji'nde ortaokul ve Lise eğitimini tamamlamıştır.

Atv kanalı öncesinde ise Show Tv, Kanal D, NTV Spor ve NTV kanallarında görev almış ardından SKYTURK360'a TMSF ataması ile kanalın başına geçen babası Cengiz Özdemir'inde gelmesiyle haber spikeri olarak bu kanalda görev almaya başlamıştır. Hilal Özdemir baba tarafından aslen Kocaeli Hereke'lidir.