SON DAKİKA | Konyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdığını açıkladı!

İşte Atiker Konyapsor resmi sitesinden yapılan açıklama,

Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.

Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ

Atiker Konyaspor`da Rıza Çalımbay dönemi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren yeşil beyazlılar, Aykut Kocaman'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı. Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku