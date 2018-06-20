Galatasaray’da forvete sürpriz aday

Spor Toto Süper Lig’î şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, golcü arayışlarında önemli bir ismi listesine aldı. Napoli’de forma giyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik‘in transferi konusunda Galatasaray’ın önemli bir adım attığı iddia edildi. beIN Sports’un haberine göre Galatasaray, Arkadiusz Milik’in kiralanması konusunda kulübü Napoli ile prensipte anlaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

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Arkadiusz Milik, şu anda Polonya Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda mücadele ediyor.

Edinilen bilgiye göre Milik transferi konusunda ilk adım Galatasaray yönetiminden değil Napoli cephesinden geldi. Yıldız futbolcuyu elden çıkarmak isteyen Napoli, menajerler aracılığı ile Milik’i Galatasaray’a önerdi. Galatasaray yönetimi de maliyetleri hesapladıktan sonra karar vermek üzere İtalyan kulübünden süre istedi.

Galatasaray yönetimi, maliyetleri hesapladıktan ve Fatih Terim’e de danıştıktan sonra transferde son kararı verecek.