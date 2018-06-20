Ronaldo’nun sevinci paylaşım rekorları kırdı!

B grubundaki ilk maçta İspanya karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası’na müthiş bir başlangıç yapan Portekizli Ronaldo, ikinci maçta da hız kesmedi…

Portekiz karşısında henüz 5.dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselerek kafayla golü bulan Ronaldo müthiş bir sevinç yaşadı. O sırada tribünlerde açılan bir Türk bayrağı da dikkat çekti. Reuters’ın çektiği fotoğrafta Türk bayrağı ile aynı kareye giren Ronaldo’nun çılgın sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

CANLI YAYIN! Portekiz-Fas Dünya Kupası B grubunda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor... İlk maçta grubun favorisi İspanya ile 3-3 berabere kalan Ronaldo'lu Portekiz'in rakibi, İran'a kendi kalesine attığı tek golle mağlup olan Fas. İlk 3 puanını alma hedefiyle sahaya çıkan Portekiz'de en büyük koz ilk maçta Hat-trick yapan Ronaldo olacak. Portekiz Fas maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Portekiz 5.dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku