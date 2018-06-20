Petr Cech, Napoli yolunda

İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen’in genç kalecisi Bernd Leno ile anlaşmaya vardığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen Napoli, Arsenal’ın Petr Cech transferinde sorun çıkarmayacağını düşünüyor.

RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Chelsea’den 2015 yılında Arsenal’a transfer olan Çek kaleci, bu tarihten itibaren İngiliz ekibinin kalesini devraldı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’te Arsenal formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Cech, The Sun’da yer alan habere göre İtalyan ekibine çok yakın. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden Bernd Leno transferini duyuran Arsenal’ın bu hamlesinin ardından Napoli’nin harekete geçmesi bekleniyor.

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