Mehmet Demirkol: ‘Çılgınca dönen linç kampanyası! Herkes her şeyi çok biliyor…’

İnternet üzerinden yapılan ‘BAŞ BAŞA’ programında spor yazarı Mehmet Demirkol, Dünya Kupası’nı anlatan spikerlere yapılan eleştiriler ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Demirkol konu ile ilgili, ‘Çılgınca dönen bu linç kampanyası. Bunların hepsini doğru telaffuz etmen diye bir durum mümkün değil ve ihtimal dışı. Ben bunu bilmek zorunda değilim. Herkes her şeyi çok biliyor, bilmeyin biraz biraz az bilin.’ açıklamalarında bulundu.

İşte Demirkol’un o açıklamaları…

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