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MAÇ ÖZETİ: Uruguay Suudi Arabistan özeti izle! Uruguay Arabistan 1-0!
2018 Dünya Kupası Grup A

MAÇ ÖZETİ: Uruguay Suudi Arabistan özeti izle! Uruguay Arabistan 1-0!

Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Uruguay Suudi Arabistan'ı 1-0 yenmeyi başardı. İlk maçta Mısır yenen Uruguay, Suudi Arabistan galibiyeti sonrasında grupta puanını 6'ya çıkarak Rusya ile eşitlendi. Suarez'in golü ile sahadan galip ayrılan mavi beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Uruguay Suudi Arabistan maçı izleyemeyenler için karşılaşmanın özeti haberin içerisinde yer alıyor.

20 Haziran 2018 19:52

Günün ikinci maçında Uruguay Suudi Arabistan karşılaştı. İlk maçta sahadan galibiyet ayrılan Uruguay, ikinci maçta da Suudi Arabistan>’ı 1-0 devirmeyi başararak puanını 6’ya çıkardı. Rusya ile birlikte A grubundan çıkmayı başaran Uruguay’ın tek golünü 23. dakikada Suarez kaydetti. Gol yollarında kısır karşılaşmada Uruguay Suudi Arabistan son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için Uruguay Suudi Arabistan maç özeti haberin içerisinde bulunuyor.

URUGUAY SUUDİ ARABİSTAN ÖZET İZLE

URUGUAY SUUDİ ARABİSTAN MAÇI İLK 11

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Varela, Caceres, Sanchez, Bentachur, Rodriguez, Vecino, Suarez, Cavani

Suudi Arabistan: Alowais, Osama, Ali, Alburayk, Yasser, Salman, Hatan, Otayf, Taisser, Salem, Fahad

Son güncelleme 20:42 | 20 Haziran 2018
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
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