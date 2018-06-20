MAÇ ÖZETİ: Uruguay Suudi Arabistan özeti izle! Uruguay Arabistan 1-0!

Günün ikinci maçında Uruguay Suudi Arabistan karşılaştı. İlk maçta sahadan galibiyet ayrılan Uruguay, ikinci maçta da Suudi Arabistan>’ı 1-0 devirmeyi başararak puanını 6’ya çıkardı. Rusya ile birlikte A grubundan çıkmayı başaran Uruguay’ın tek golünü 23. dakikada Suarez kaydetti. Gol yollarında kısır karşılaşmada Uruguay Suudi Arabistan son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için Uruguay Suudi Arabistan maç özeti haberin içerisinde bulunuyor.

URUGUAY SUUDİ ARABİSTAN ÖZET İZLE

URUGUAY SUUDİ ARABİSTAN MAÇI İLK 11

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Varela, Caceres, Sanchez, Bentachur, Rodriguez, Vecino, Suarez, Cavani

Suudi Arabistan: Alowais, Osama, Ali, Alburayk, Yasser, Salman, Hatan, Otayf, Taisser, Salem, Fahad