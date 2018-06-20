Konyaspor Rıza Çalımbay’ı resmen açıkladı!

Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

“Atiker Konyaspor'umuz dün akşam Başkanımız Hilmi Kulluk yönetiminde gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktörümüzü belirledi.

Ana gündem maddesi teknik direktör konusu olan yönetim kurulu toplantısında transfer komitemizin ön çalışma yaptığı ve bu çalışmaları anlaşma noktasına getirdiği Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirildi. Takımın mevcut durumu, yönetim kurulumuzun istek ve beklentileri hakkında yapılan verimli görüşmenin ardından sayın hocamızla tüm konularda prensip anlaşmasına varıldı.

Uzun süren toplantıda, daha önce önemli Süper Lig takımlarında zor dönemlerde çalışan, göreve geldiği andan itibaren takıma ciddi bir ivme kazandıran, antrenörlüğünün ilk yılları olmasına rağmen çalıştırdığı kulübü Avrupa'ya götüren ve 4. tura kadar yükselen, görev aldığı son dört takımın ikisini 7. diğer ikisini ise 5. sıraya kadar taşıyan, futbolculuk ve antrenörlük hayatı önemli başarılarla dolu, duruşu, kişiliği ve kimliğiyle Türk Futbol tarihinin beyefendi futbol adamlarından biri olan Rıza Çalımbay'ın Atiker Konyaspor'umuz için en uygun teknik adam olacağı kanaati ağırlık kazanmıştır.

Sayın hocamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, mevcut kadronun büyük bir bölümünün korunması ve birkaç mevki için nokta atışı transferler yapılması, nihayetinde Süper Ligde hedefi ilk 5 olan bir Atiker Konyaspor'u yeni sezonda izlettirebilmek için fikir birliğine varılmıştır.

1+1 yıl şeklinde prensip anlaşmasına vardığımız teknik direktörümüz Rıza Çalımbay 21 Haziran 2018 Perşembe (yarın) şehrimize gelecek ve yönetim kurulumuzla bir araya gelip tesislerde incelemelerde bulunacak. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay 96. yaşımızı kutlayacağımız 22 Haziran 2018 Cuma günü kulübümüzle resmi olarak sözleşme imzalayacaktır.

Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ”