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İtalya’dan Galatasaray’a güzel haber! Nagatomo transferi bitti…
Futbol

İtalya’dan Galatasaray’a güzel haber! Nagatomo transferi bitti…

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Yuto Nagatomo ile ilgili müjdeli haber İtalya'dan geldi. Ünlü muhabir Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Inter ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

20 Haziran 2018 08:13

Galatasaray’ın Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve büyük beğeni toplayan Nagatomo’nun bonservisinin alınması için uzun süredir görüşmeler sürüyordu.

Sky Sport’un ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, Galatasaray ve Inter’in Nagatomo’nun bonservisi için 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Nagatomo’nun transferiyle ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

19 Haziran 2018 Galatasaray`dan Nagatomo paylaşımı Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve başarılı performansı ile sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda pay sahibi olan Nagatomo ile ilgili, Kolombiya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:17 | 20 Haziran 2018
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