İtalya’dan Galatasaray’a güzel haber! Nagatomo transferi bitti…

Galatasaray’ın Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve büyük beğeni toplayan Nagatomo’nun bonservisinin alınması için uzun süredir görüşmeler sürüyordu.

Sky Sport’un ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, Galatasaray ve Inter’in Nagatomo’nun bonservisi için 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Nagatomo’nun transferiyle ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Galatasaray`dan Nagatomo paylaşımı Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve başarılı performansı ile sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda pay sahibi olan Nagatomo ile ilgili, Kolombiya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku