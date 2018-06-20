İran’da dolaylı Dünya Kupası yasağı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda B Grubu’nda Portekiz, İspanya ve Fas ile birlikte mücadele eden İran, ilk maçında Fas’ı yenerek gruba iyi bir başlangıç yapmıştı. Fas maçını Meşhed kentinde kafelerde izleyen ve maçın ardından sevgi gösterilerinde bulunan İran taraftarları, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yerel yöneticilerinin aşırı muhafazakar kararlar almasıyla tanınan İran’ın Meşhed kentinde, benzer bir karar İspanya maçı öncesi verildi.

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Meşhed polisi, kentteki kafelerin İspanya maçının oynanacağı saatten yarım saat önce kapatılma kararı verildiğini yazılı olarak işletmelere duyurdu. İran’dan yayın yapan Entekhab haber sitesinde yer alan habere göre kentteki kafelerin bugün yerel saatle 22.00’de (TSİ 20.30) kapatılacağı belirtildi. Haberde, İran’ın İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası B Grubu ikinci maçı öncesi böyle bir karar alınmasını, kritik karşılaşmanın “Umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek” olarak değerlendirildi.