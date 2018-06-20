İngiltere Milli Takımı’nda bir garip sakatlık! Başrolde Gareth Southgate

SKOR DIŞ HABER Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda G Grubu’nda yer alan İngiltere, ilk maçında Tunus’u yıldız golcüsü Harry Kane’in iki golü ile 2-1 mağlup etti. Maçta herhangi bir futbolcunun sakatlanmaması ile sevinen İngiltere, takımın izin gününde şaşırtıcı bir haber aldı. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, koşu yaparken omzundan sakatlandı. Kimsenin anlam veremediği bu sakatlık, İngiliz medyasında günün konusu oldu.

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İngiltere’ye ilk maçta oynattığı futbol ile tartışılan Gareth Southgate’in sakatlığı “Dünya Kupası tarihinin belki de en ilginç sakatlığı” olarak duyuruldu. Daha çok futbolcuların sakatlık yaşadığı Dünya Kupası’nda bir teknik adamın sakatlanması “Şaşırtıcı” olarak nitelendirildi. İngiltere Milli Takımı’nın kamp yaptığı otelin bahçesinde spor yapan Gareth Southgate’in, koşu sırasında düştüğü ve bir ağaca çarparak omzunu zedelediği tahmin ediliyor. Gareth Southgate’in sakatlıktan sonra omzunun bandaja alındığı gözlendi.

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Gareth Southgate, Harry Kane’in Tunus maçında uzatmada attığı gol sonrası havaya sıçrayarak yaptığı sevinç gösterisi ile de gündeme gelmişti. Kolunu havaya kaldırarak sevincini gösteren Gareth Southgate, omzunu sakatladığı için gittiği hastaneden çıkarken yaptığı açıklamada “Bundan sonra bedence güç gerektiren herhangi bir gol sevinci yaşayacağımı sanmıyorum” dedi. 47 yaşındaki teknik adam, doktorunun da bu konuda kendisini uyardığını söyledi.