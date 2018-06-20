Helal olsun sana Nuri Şahin! Tatilinde Etiyopya’da su kuyusu açtı…

Nuri Şahin, yaz tatilinin bir bölümünü Harvard Üniversitesi’de “Business of Entertainment, Media and Sports” eğitimi alarak geçirdikten sonra soluğu Etiyopya’da aldı ve ülkede su kuyusu açılmasına yardım etti. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Türk oyuncu Nuri Şahin, eski takım arkadaşı Neven Subotic’in sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. ”ÇOCUKLARIN YÜZÜNE TEBESSÜM KONDURABİLMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Nuri, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir haftadır, sevgili dostum, takım arkadaşım Neven Subotic ile Etiyopya’daydık. Neven, 2013 yılından bu yana dünyanın en fakir ve kurak bölgelerinin temiz su ihtiyacını karşılamak için su kuyuları açıyor, hijyene bağlı hastalıkları önlemek ve çocukları okula gitmeye teşvik etmek için büyük bir çaba harcıyor. Vakfın destekçileri ile bugüne kadar 100’e yakın su kuyusu açtı.

Bana hep ‘Bir su kuyusunun insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlamak için o ana tanıklık etmen gerekir’ derdi. Haklıymış. Sayesinde hayatımın en unutulmaz deneyimini yaşadım. Sınır tanımayan bir iyilik hareketinin parçası olmamı sağladığı için ona ne kadar teşekkür etsem az. Bundan böyle, dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzüne bir tebessüm kondurabilmek için el ele çalışacağız.” Kariyerinde Real Madrid, Liverpool ve Feyenoord takımlarının da formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesaplarından Etiyopyalı çocuklarla çektirdiği fotoğrafları da paylaştı.