Galatasaray’a transfer listesinde yer alan Milik kimdir, Milik kaç yaşında? Yeni transfer nereli?

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayarak taraftarlarını sevince boğan Galatasaray’da transfer harekatı başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ilk transfer atağını Milik ile yaptı. Arkadiusz Milik’in kiralanması için Napoli ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Galatasaray, futbolcu ile de anlaşılması durumunda anlaşmayı resmiyete dökecek. Peki, Milik kimdir? nereli, kaç yaşında? Arkadiusz Milik hakkında merak edilenler…

ARKADİUSZ MİLİK KİMDRİ? MİLİK KAÇ YAŞINDA?

24 yaşındaki santrafor, Bayer Leverkusen, Augsburg, Ajax ve Napoli takımlarının formalarını giydi. Polonyalı yıldız futbolcu bu sezon Serie A’da 15 maçta forma giydi ve takımı adına 5 gole imza attı. Milik, Polonya formasıyla çıktığı 40 milli maçta da 12 gol atma başarısı gösterdi.

Takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 1 maça çıktı ve o maçta da gol atmayı başardı.