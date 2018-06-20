Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da son dakika bombası Milik

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayarak taraftarlarını sevince boğan Galatasaray gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Fatih Terim’in transfer listesi doğrultusunda önceliği genç isimlere veren Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne güçlü bir kadro ile katılmak istiyor. Önceliğini hücum hattına veren sarı kırmızılılarda gündeme gelen son isim Milik oldu. Gomis’in ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını da hızlandıran Cimbom, aradığı golücüyü Kolombiya milli takımında buldu. İşte, Galatasaray transfer haberleri ve son dakika transfer dedikodular…

GALATASARAY'DAN TRANSFERDE SON DAKİKA BOMBASI: MİLİK

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere. Galatasaray Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda kulübü Napoli ile prensipte anlaştı. Sarı Kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

CİMBOM YENİ GOMİS OLARAK BACCA'YI SEÇTİ

Gomis'in Çin'den gelen cazip teklifleri kabul edip, takımdan ayrılması ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren Galatasaray'da forve adaylarından biri de Bacca oldu. Şu anda Kolombiya milli takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız forvet sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçirmişti. Bonservisi Milan'da bulunan Bacca'nın Villareal'de kalmak istediği de biliniyor.

CİMBOM’UN GÖZÜ İNGİLTERE’DE

N’diaye ve Ahmed Musa transferini gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, İngiliz ekipleriyle görüşmeye başladı. Galatasaray, N’Diaye için Stoke City, Musa için ise Leicester’a kiralama teklifinde bulundu.