Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde muhtemel rakipleri kimler?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yeniden boy göstermek isteyen Fenerbahçe’nin 3. ön elemede karşılaşabileceği muhtemel rakipleri kura çekiminin İsviçre’de yapıldı. Devler Ligi’ne 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak olan sarı – lacivertliler, kuranın 2. tur maçları oynanmadan 23 Temmuz’da çekilecek olmasından dolayı seribaşı olamayacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

3. tur kurasına Standart Liege, Spartak Moskova ve Sparta Prag ile birlikte 2. torbadan girecek olan Fenerbahçe’nin iki kesin rakibi belli. Bunlar Benfica ile Dinamo Kiev. 2. tur maçları oynanmadan çekilecek kurada Fenerbahçe’nin Basel – PAOK ve Ajax – Strum Graz eşleşmelerinden gelecek tarafla da eşleşme ihtimali bulunuyor.

Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu maçlarını 7-8 Ağustos ve 14-15 Ağustos tarihlerinde oynayacak.