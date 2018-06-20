Dünya Kupası’na Pepe damgası! Büyük tepki çekti

SKOR DIŞ HABER Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda B Grubu’nun ikinci maçında Fas ile karşılaşan Portekiz, rakibini 1-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fas maçında beklentilerin altında kalan Portekiz, yine de yıldızı Cristiano Ronaldo ile galip gelmeyi başardı. Ancak Fas maçına, Portekiz’in galibiyeti ve Ronaldo’nun golü kadar Beşiktaş’ın yıldızı Pepe de damga vurdu. Bir pozisyonda rakibini dokunuşu sonrası abartılı bir harekette bulunan Pepe, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Cristiano Ronaldo bir rekor da Portekiz`de kırdı! Puskas`ı geçti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Fas'a attığı golle Avrupa'daki ülkeler baz alındığında milli takım forması ile en çok gol atan oyuncu rekorunun sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Pepe’nin, yaptığı hareket sonrası acınacak duruma düştüğünü savunan Twitter kullanıcıları, yıldız futbolcuya “Büyümesi” tavsiyesinde bulundular. Pepe’ye tepki gösterenler arasında İngiltere’nin efsane ismi Gary Lineker ve Norveç’in eski yıldız futbolcusu John Arne Riise de vardı. Bir Twitter kullanıcısı da “Pepe sanırım milyonlarca insanın kendisini izlediğinden habersiz” yorumunda bulundu.

Ronaldo`nun sevinci paylaşım rekorları kırdı! Dünya Kupası B grubunda ikinci maçların heyecanı Portekiz-Fas maçıyla başladı. Portekiz'i henüz 5.dakikada 1-0 öne geçiren Ronaldo'nun gol sevincinde Türk bayrağı ile denk geldiği o kare sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İlgili Haberi Oku

İrlandalı eski futbolcu Kevin Kilbane ise BBC’de katıldığı bir programda Pepe’yi eleştirdi. Pepe’nin bu hareketinin utanç verici olduğunu belirten Kevin Kilbane, şunları söyledi:

“Bu görüntü çok çirkin… Bu maçı milyonlarca insan, milyonlarca çocuk seyrediyor. Hareketlerimize biraz dikkat etmek zorundayız. Böyle davranışlar kabul edilemez. Gerçekten yapılmaması gereken bir hareket… Bu seviyede bir turnuvada böyle çirkin hareketler görmek gerçekten üzücü…”