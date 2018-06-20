Dünya Kupası maç özetleri! Uruguay, Portekiz, İran İspanya özeti izle!

Dünya Kupası’nda heyecan bugün Portekiz Fas, Uruguay Suudi Arabistan ve İspanya İran maçları ile devam etti. Heyecanı üst düzey olan karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için Portekiz Fas, Uruguay Suudi Arabistan ve İspanya İran maçı özetini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. Günün en merak edilen Maçında Portekiz Fas karşısında Ronaldo ile zafer ulaşırken grupta puanını 4’e çıkarmayı başardı. Yıldız isimlerin gol aradığı Uruguay Suudi Arabistan maçı da günün en merak edilen maçları arasına girdi. İran İspanya açının özetini ve Dünya Kupası’nda gecenin diğer maç özetlerini haberimizde bulabilirsiniz…

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ÖZETİ İZLE

URUGUAY TEK GOL İLE TURLADI

2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 23'üncü dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Uruguay grupta son maçını aynı puanda olan ev sahibi Rusya ile yapacak. Suudi Arabistan ise, oynadığı 2 mücadelede gol atamadı ve puansız son sırada yer alıyor. Suudi Arabistan, grubun son maçında Mısır ile prestij mücadelesi verecek.

PORTEKİZİ RONALDO KURTARDI

İlk maçta İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz Luzhniki Stadı'nda Fas'a karşı maça çok hızlı başladı. Henüz 5. dakikada kornerden gelen topa çok iyi yükselen Ronaldo 2.maçında 4. golünü attı kalan dakikalarda Fas beraberlik için net fırsatları harcadı.

Ronaldo'nun tek golüyle kazanan Portekiz puanını 4'e çıkardı, Fas ise 0 puanla son sırada kaldı ve turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu. Gruptaki diğer karşılaşma bu akşam 21.00'de İspanya ile İran arasında oynanacak.