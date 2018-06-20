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Cristiano Ronaldo’ya özel destek
2018 Dünya Kupası Grup B

Cristiano Ronaldo’ya özel destek

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, yıldız futbolcuya destek olmak için Rusya'ya gitti.

20 Haziran 2018 19:44

Portekiz’in Fas ile oynadığı Dünya Kupası B Grubu maçını izleyenler arasında Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de tribündeydi. Ronaldo’nun golüyle Portekiz sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Fas’ı turnuvadan eledi. Maçı izleyenler arasında Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de vardı.

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Georgina Rodriguez’in Ronaldo’dan ikinci çocuğuna hamile kaldığı haberi dünya basınına yansımıştı. Çıkan bu haberlerden sonra başka bir detay daha göze çarptı. Çift evlilik hazırlığı yaparken Georgina Rodriguez’in parmağındaki elmas yüzük dikkatlerden kaçmadı. Çiftin nişanlandığı iddiaları bu fotoğraflarla daha da güçlendi.

Son güncelleme 19:55 | 20 Haziran 2018
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Dünya Kupası 2018 Grup B 20.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
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