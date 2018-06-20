CANLI YAYIN: Uruguay Suudi Arabistan maçı canlı izle!

Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Uruguay Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. İlk maçını galibiyetle tamamlayan Uruguay Suudi Arabistan’ı yenmesi halinde adını üst tura yazdırmaya hak kazanacak. İlk maçında ev sahibi Rusya'ya 5-0 yenilen Yeşil-Beyazlılar'a, bu mücadelede hiç şans verilmiyor. İki ülke daha önce iki hazırlık maçında birbirlerine rakip oldular. 2002'deki karşılaşmayı Suudi Arabistan 3-2 kazandı 2014'teki maç ise 1-1 sona erdi. Uruguay Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edenler için haberimizin içerisinde tüm detayların yanı sıra Uruguay Suudi Arabistan maçı canlı yayını da bulunuyor.

URUGUAY SUUDİ ARABİSTAN CANLI İZLE