CANLI YAYIN: İran İspanya maçı canlı izle! Dünya Kupası maçı…

Portekiz Fas maçının ardından Dünya Kupası B grubunda heyecan İran İspanya maçı ile devam ediyor. İlk maçta Portekiz ile 3-3 berabere kalarak kupaya puan kaybıyla başlayan İspanya, İran karşısında 3 puan kazanarak telafi etmek istiyor. İlk maçta Fas’ı devirmeyi başaran İran ise ikinci maçta da İspanya’dan puan almak için sahaya çıkacak. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olması beklenen maçta iki takım da gruptan çıkma adına puan ya da puanlar peşinde olacak. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak İran İspanya maçında Hierro’nun kalede ilk maçta hatalı goller yine De Gea’ya yeniden şans vermesi bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, “İran İspanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Ayrıca maçı izlemek isteyenler için İran İspanya maçı canlı yayın bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor.

İRAN İSPANYA CANLI İZLE

İRAN İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İran ile İspanya karşı karşıya gelecek. 20 Haziran akşamı TSİ 21.00’de Kazan Arena’da oynanacak İran-İspanya maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.