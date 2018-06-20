CANLI İZLE: Portekiz Fas maçı canlı yayın | Dünya Kupası 2018
Dünya Kupası B grubunun favorisi Portekiz ilk maçta kaybettiği puanı Fas karşısında kazanarak telafi etmek istiyor. Grupta favori olarak gösterilmese de önemli yıldızlara sahip olan Fas ise zorlu rakibinden puan kazanarak sürpriz yapmak istiyor. Portekiz Fas maçını izlemek isteyen futbol severler için TRT 1 canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Portekiz Fas maçı canlı yayını ve detayları...
Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz Fas karşı karşıya geliyor. İspanya ile grubun favorisi olan Portekiz ilk maçta nefesleri kesen mücadele ve Cristiano Ronaldo’nun çabalarıyla 3-3 berabere kaldı. İlk maçtaki puan kaybını telafi edip grupta avantajlı konuma geçmek isteyen Portekiz Fas’ı yenmek istiyor. Sonucu merakla beklenen Portekiz Fas maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı bulunuyor.