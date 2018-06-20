CANLI İZLE: Portekiz Fas maçı canlı yayın | Dünya Kupası 2018

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz Fas karşı karşıya geliyor. İspanya ile grubun favorisi olan Portekiz ilk maçta nefesleri kesen mücadele ve Cristiano Ronaldo’nun çabalarıyla 3-3 berabere kaldı. İlk maçtaki puan kaybını telafi edip grupta avantajlı konuma geçmek isteyen Portekiz Fas’ı yenmek istiyor. Sonucu merakla beklenen Portekiz Fas maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

PORTEKİZ FAS CANLI İZLE