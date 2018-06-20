CANLI! Dünya Kupası’nda bugün… B grubunda kritik maçlar

B grubunda Portekiz ve İspanya ilk maçta 3-3 berabere kaldı. Son dakikada Ronaldo’nun golüyle 1 puanı İspanya’dan söken Portekiz’in ikinci maçtaki rakibi Fas…

İran’a ilk maçta kendi kalesine attığı tek golle 1-0 mağlup olan Fas’ın tek çıkış yolu bu maçı kazanmak ve bir sürprize imza atmak. Günün diğer maçı ise saat 18.00’de Uruguay ile Suudi Arabistan arasında oynanacak. Uruguay kazanırsa grupta Rusya ile birlikte büyük ihtimalle ikinci tura yükselecek. Dünya Kupası’nda kapanış maçı ise saat 21.00’de İran ile İspanya arasında oynanacak. 3 puanla grupta lider olan İran İspanya karşısında mucize peşinde. İspanyollar ise ilk galibiyeti için motive olmuş durumda. Kritik karşılaşmaları Ümit Genç ve Tonguç Orözü SKOR özel canlı yayınında sizler için değerlendiriyor.

Dünya Kupası B Grubu Analizi | İspanya, Ronaldo ve kura şanssızı ülke... 2018 Dünya Kupası'nda perde Rusya'nın 5-0'lık Suudi Arabistan zaferiyle açıldı. Ama en esaslı açılış bugün B grubundaki müthiş maçlarla yaşanacak... Kupanın iki büyük takımının yer aldığı 'ölüm grubu'nda kağıt üzerinde favori İspanya'nın plasesi Portekiz. Herkes ruhani lider Ronaldo'yu ve erken finalleri bekliyor. Ancak hiç yabana atılmaması gereken bir Fas gerçeği var. Grubun kura bahtsızı İran'ın ise işi çok zor. İşte tüm hikayesiyle B Grubu! İlgili Haberi Oku