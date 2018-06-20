Son dakika! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu…

UEFA Avrupa Ligi’ne 2.ön eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş muhtemel rakibi belli oldu. Beşiktaş gibi 26 takım daha UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılacak.

Kartal, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda, B36 Torshavn-St. Joseph’s eşleşmesinin galibi, OFK Titograd’ın eşleşmesinin sonunda tur atlayanıyla karşılaşacak.

Bu 27. takımın rakibi 1.ön eleme turundaki eşleşmelerin galibi olacak. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos’ta oynayacak.