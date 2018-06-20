Beşiktaş’ın açıkladığı Serkan Reçber kimdir? Serkan Reçber Rüştü Reçber’in akrabası mı?

Siyah beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, “Serkan Reçber, Kulübümüzün Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü görevine getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Serkan Reçber'e görevinde başarılar dileriz.” ifadeleri açıkladığı Serkan Reçber, siyah beyazlı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Serkan Reçber kimdir, Serkan Reçber Rüştü Reçber’in kardeşi mi?

SERKAN REÇBER KİMDİR?

18 ekim 1975 bakırköy doğumlu geçmişte orta saha oyuncusu, günümüzde yorumculuk yapan Serkan Reçber, geçmişte uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynadı.

Futbola Zeytinburnuspor’da başlayan ve forvet pozisyonunda oynayan Reçber, Zeytinburnuspor dışında Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Fenerbahçe formasını 1995-1996 sezonunda giyen ve çok fazla şans bulamayan Serkan Reçber, o sezon sarı-lacivertli ekiple lig şampiyonluğu yaşadı.

SERKAN REÇBER RÜŞTÜ REÇBER’İN KARDEŞİ Mİ?

Beşiktaş’da yeni sezonda Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü görevini üstlenecek olan Serkan Reçber hakkında en merak edilen konulardan biri de Rüştü Reçber ile herhangi bir akrabalığı olup olmadığı. Soyadı benzerliği ile sık sık merak edilen durumun cevabı; Serkan Reçber Rüştü Reçber akraba değil.