Atiker Konyaspor’da Rıza Çalımbay dönemi

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde tamamlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay’ı getirdi.

18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor’la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı. 55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor’la yollarını ayırmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay: ”Konyaspor hedefi olan bir takım amacım başarılı olmak. Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 olacak. Transferlerimizde bu doğrultuda olacak” ifadelerini kullandı.