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Atiker Konyaspor’da Rıza Çalımbay dönemi
Futbol

Atiker Konyaspor’da Rıza Çalımbay dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren yeşil beyazlılar, Aykut Kocaman’ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı. Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

20 Haziran 2018 00:13

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde tamamlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay’ı getirdi.

18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor’la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı. 55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor’la yollarını ayırmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay: ”Konyaspor hedefi olan bir takım amacım başarılı olmak. Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 olacak. Transferlerimizde bu doğrultuda olacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:13 | 20 Haziran 2018
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