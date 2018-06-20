Arsenal’da şok ayrılık! Jack Wilshere Instagram hesabından açıkladı

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal’da yeniden yapılanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. 22 yılın ardından Arsene Wenger ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğunu Unai Emery’ye devreden Arsenal, Stephan Lichtsteiner ve Bernd Leno transferlerinin ardından bu kez de bir ayrılık kararıyla gündemde. Londra ekibinde forma giyen orta saha oyuncusu Jack Wilshere, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Arsenal macerasının sona erdiğini ifade etti.

A post shared by Jack Wilshere (@jackwilshere) on Jun 19, 2018 at 1:17pm PDT

2008-2009 yılında Arsenal altyapısından A Takım’a yükselen ve 9 sezon Arsenal forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Arsenal formasını 198 maçta terletti. Duygusal bir mesaj yayınlayan Wilshere, 2001’de altyapısına girdiği Arsenal’dan 17 sene sonra ayrılmış oldu. Geçen sezon çıktığı 38 resmi maçta 2 gol ve 6 asiste imza atan Wilshere’ın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor.

Thanks for the memories A post shared by Jack Wilshere (@jackwilshere) on Jun 19, 2018 at 1:16pm PDT

Duygusal ayrılık açıklamasının ardından bir de video paylaşan Wilshere yaptığı açıklamada Arsenal’a olan bağlılığına dikkat çekerken “Arsenal’da kalmak için maaşımda ciddi bir indirime de gidebileceğimi kulüp yetkililerine ilettim ancak yeni teknik direktör Unai Emery ile yaptığım görüşmede maaşımda indirime gitsem bile takımda kalmam halinde çok kısıtlı forma şansı bulabileceğim söylendi” ifadelerini kullandı.